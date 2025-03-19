«Слом психики»: Психолог о влиянии контента на состояние людей

Если негативный контент ложится на травмирующий опыт, то у человека может произойти слом психики, заявила в пресс-центре НСН Татьяна Чернякова.

Сила влияния контента на человека зависит от подвижности его психики и от пережитого опыта, заявила в пресс-центре НСН психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова.

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«Просмотр контента влияет на психологическое состояние людей. Контент может триггерить определенные моменты из жизни людей, из их пережитого опыта. Все зависит от подвижности психики человек, а также от предыдущего опыта. Если негативный контент ложится на травмирующий опыт, то может произойти слом психики. Если человек устойчив, то он просто откажется от просмотра плохого контента и все», - сказала собеседница НСН.

Ранее директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова заявила в пресс-центре НСН, что побочные эффекты транквилизаторов гораздо серьезнее, чем у антидепрессантов.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
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