«Перестройка организма»: Почему у людей случается «весеннее обострение»

Эмоциональные и чувствительные люди в межсезонье могут ощущать, что с ними что-то не так, но это нормально, нужно помочь себе в этот период, сказала в пресс-центре НСН Татьяна Чернякова.

Так называемое «весеннее обострение» может произойти у любого человека, потому что в межсезонье начинается перестройка организма, заявила психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова в пресс-центре НСН.

«Нестабильность и отказ от табу»: Названы причины роста продаж антидепрессантов
«В межсезонье даже у абсолютно здоровых людей происходят различные процессы в организме. Организм не перестраивается по щелчку пальца: увеличивается световой день, мы идем спать, когда еще может быть светло, нам приходится перестраивать свою гормональную систему. Все эти процессы требуют времени и адаптации организма, это очень непросто. Организму надо просто помочь в это время. Эмоциональные и чувствительные люди могут ощущать, как будто что-то не так, могут чувствовать усталость. Это все нормально», - сказала собеседница НСН.

Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич заявил НСН, что антидепрессанты помогают бороться с эмоциональной нестабильностью и страданиями человека, к тому же они не вызывают зависимость.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / DPA
ТЕГИ:ЛекарстваПсихиатрияРоссиянеЗдоровье

Горячие новости

Все новости

партнеры