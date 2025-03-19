«Перестройка организма»: Почему у людей случается «весеннее обострение»
Эмоциональные и чувствительные люди в межсезонье могут ощущать, что с ними что-то не так, но это нормально, нужно помочь себе в этот период, сказала в пресс-центре НСН Татьяна Чернякова.
Так называемое «весеннее обострение» может произойти у любого человека, потому что в межсезонье начинается перестройка организма, заявила психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова в пресс-центре НСН.
«В межсезонье даже у абсолютно здоровых людей происходят различные процессы в организме. Организм не перестраивается по щелчку пальца: увеличивается световой день, мы идем спать, когда еще может быть светло, нам приходится перестраивать свою гормональную систему. Все эти процессы требуют времени и адаптации организма, это очень непросто. Организму надо просто помочь в это время. Эмоциональные и чувствительные люди могут ощущать, как будто что-то не так, могут чувствовать усталость. Это все нормально», - сказала собеседница НСН.
Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич заявил НСН, что антидепрессанты помогают бороться с эмоциональной нестабильностью и страданиями человека, к тому же они не вызывают зависимость.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле «175 на 175»
- Мостовой рассказал, сколько голов Россия должна забить Гренаде
- СБУ заочно предъявила обвинения телеведущему Борису Корчевникову
- Таксист-отравитель получил 17 лет колонии
- На Кубани увеличилась площадь пожара на атакованной ВСУ нефтебазе
- Трамп поручил своей администрации подключаться к контактам с Россией
- Британия сняла санкции с российского бизнесмена Ахмедова
- Макрон заявил о намерении развернуть против России гиперзвуковое оружие
- Режиссера «47 ронинов» арестовали за растрату
- Зеленский заявил о создании коалиции по строительству на Украине укрытий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru