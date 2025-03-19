«Нестабильность и отказ от табу»: Названы причины роста продаж антидепрессантов

«В 2024 году по сравнению с 2023 рост продаж антидепрессантов в упаковках составил 40%, в этом году рост 15%. Также рост продаж фиксируют аптечные сети. Ничего удивительного в этом нет, так как на это все есть причины. Во-первых, мы идем в ногу со всем миром. Кроме того, в мире пока нет стабильности. Люди стали признавать свои проблемы, а сами антидепрессанты стали доступнее», - сказала собеседница НСН.

Психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова, в свою очередь, указала на еще одну причину роста продаж антидепрессантов - избавление от табу.



«В нашем обществе тема приема антидепрессантов перестала быть стигматизирующей. Больше не стыдно смотреть на свое моральное состояние, заниматься своим ментальным здоровьем», - отметила эксперт.

Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич заявил НСН, что антидепрессанты помогают бороться с эмоциональной нестабильностью и страданиями человека, к тому же они не вызывают зависимость.

