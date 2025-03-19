«Нестабильность и отказ от табу»: Названы причины роста продаж антидепрессантов
Люди стали чаще покупать антидепрессанты из-за нестабильности в мире, а также на фоне избавления от табу на работу со своим ментальным здоровьем, сказала в пресс-центре НСН Виктория Преснякова.
С начала 2025 года рост продаж антидепрессантов составил 15%, заявила в пресс-центре НСН директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«В 2024 году по сравнению с 2023 рост продаж антидепрессантов в упаковках составил 40%, в этом году рост 15%. Также рост продаж фиксируют аптечные сети. Ничего удивительного в этом нет, так как на это все есть причины. Во-первых, мы идем в ногу со всем миром. Кроме того, в мире пока нет стабильности. Люди стали признавать свои проблемы, а сами антидепрессанты стали доступнее», - сказала собеседница НСН.
Психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова, в свою очередь, указала на еще одну причину роста продаж антидепрессантов - избавление от табу.
«В нашем обществе тема приема антидепрессантов перестала быть стигматизирующей. Больше не стыдно смотреть на свое моральное состояние, заниматься своим ментальным здоровьем», - отметила эксперт.
Ранее психиатр, психотерапевт, нарколог Владимир Менделевич заявил НСН, что антидепрессанты помогают бороться с эмоциональной нестабильностью и страданиями человека, к тому же они не вызывают зависимость.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мостовой рассказал, сколько голов Россия должна забить Гренаде
- СБУ заочно предъявила обвинения телеведущему Борису Корчевникову
- Таксист-отравитель получил 17 лет колонии
- На Кубани увеличилась площадь пожара на атакованной ВСУ нефтебазе
- Трамп поручил своей администрации подключаться к контактам с Россией
- Британия сняла санкции с российского бизнесмена Ахмедова
- Макрон заявил о намерении развернуть против России гиперзвуковое оружие
- Режиссера «47 ронинов» арестовали за растрату
- Зеленский заявил о создании коалиции по строительству на Украине укрытий
- Средняя зарплата водителей за год выросла на 39%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru