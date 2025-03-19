«Серьезные побочки»: Фармацевт предостерегла от приема транквилизаторов

Генпрокуратура взыскала с чиновников необоснованно приобретенное имущество на 504 млрд рублей Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области Еврокомиссия представила план вооружения ЕС до 2030 года Пожар произошел на Яйском НПЗ в Кузбассе Российские штангисты спустя 3,5 года выступят на чемпионате мира