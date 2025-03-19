«Серьезные побочки»: Фармацевт предостерегла от приема транквилизаторов
19 марта 202516:37
Александра Веснина
При приеме транквилизаторов нельзя водить машину, эти препараты обладают успокоительным и снотворным действием, сказала НСН Виктория Преснякова.
Побочные эффекты транквилизаторов гораздо серьезнее, чем у антидепрессантов, заявила в пресс-центре НСН директор СРО Ассоциация независимых аптек, глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.
«Транквилизаторы и антидепрессанты - совершенно разные группы препаратов. Транквилизаторы обладают успокоительным действием, иногда снотворным. Побочные эффекты от транквилизаторов могут быть гораздо серьезнее, чем после приема антидепрессантов. Иногда в схемах лечения назначают и транквилизаторы, и антидепрессанты. Обе группы препаратов продаются строго по рецепту. Транквилизаторы угнетают нашу психику, успокаивают. При приеме транквилизаторов не стоит, например, садиться за руль, в то время как при примере антидепрессантов это можно делать абсолютно спокойно. Самое главное - антидепрессанты не вызывают привыкания, чего нельзя сказать обо всех транквилизаторах», - сказала собеседница НСН.
Ранее психолог, автор метода психологии Psy-Try Татьяна Чернякова заявила в пресс-центре НСН, что чаще всего антидепрессанты употребляют молодые люди до 25 лет, а также пенсионеры старше 60 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru