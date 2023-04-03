4.04.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вернувшийся с Донбасса. Кто «украл» наследство Джигурды»?

Народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда вернулся с передовой на Донбассе. Актер побывал в расположении 95-го отдельного стрелкового полка Вооруженных сил России. Он вручил командиру подразделения с позывным «Сид» ключи от нового УАЗа и призвал деятелей отечественного шоу-бизнеса расщедриться на такие же подарки фронту. Но по приезде в Москву выяснилось, что ранее выигранное через суд наследство в размере 800.000 евро, предназначенное для СВО, исчезло! Наследственные деньги были неоднократно обещаны Никитой Джигурдой на бронежилеты и нужды воинов на Донбассе, о чём он лично рассказывал в зоне CBO полевым командирам.

Подробности того, кто и каким образом «похитил» наследство, Никита Джигурда расскажет на пресс-конференции НСН.

Участники пресс-конференции:

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда;

Адвокат Марины Анисиной Эльман Пашаев;

Адвокат Джигурды Сергей Воронов;

Военкор, волонтёр в зоне СВО Ксения Шкода.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:

https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



