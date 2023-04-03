4.04.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Вернувшийся с Донбасса. Кто «украл» наследство Джигурды»?
Народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда вернулся с передовой на Донбассе. Актер побывал в расположении 95-го отдельного стрелкового полка Вооруженных сил России. Он вручил командиру подразделения с позывным «Сид» ключи от нового УАЗа и призвал деятелей отечественного шоу-бизнеса расщедриться на такие же подарки фронту. Но по приезде в Москву выяснилось, что ранее выигранное через суд наследство в размере 800.000 евро, предназначенное для СВО, исчезло! Наследственные деньги были неоднократно обещаны Никитой Джигурдой на бронежилеты и нужды воинов на Донбассе, о чём он лично рассказывал в зоне CBO полевым командирам.
Подробности того, кто и каким образом «похитил» наследство, Никита Джигурда расскажет на пресс-конференции НСН.
Участники пресс-конференции:
- Актёр театра и кино, кинорежиссёр, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда;
- Адвокат Марины Анисиной Эльман Пашаев;
- Адвокат Джигурды Сергей Воронов;
- Военкор, волонтёр в зоне СВО Ксения Шкода.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму:
https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8