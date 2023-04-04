Каждый по «Буханке!»: Джигурда подарил УАЗ бойцам в зоне спецоперации на Украине
Никита Джигурда в эфире НСН отметил, что представителям шоу-бизнеса не помешало бы тоже помочь военным.
Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН показал видеоролик, на котором видно, как он подарил солдатам спецоперации на Украине УАЗ «Буханку».
«Я хотел сделать это втихаря, но Ксения молодец: говорит, обратись к шоу-бизнесу. У кого деньги есть. Если каждый подарит по «Буханке» или «Нивы»… Сам факт!», - сказал Джигурда.
На видео народный артист Чечни также обратился к бойцам и заявил, что купит на выигранное наследство все, что необходимо военным.
«Я давно говорил: вот выиграю, на 800 тысяч евро наследства куплю броники и все, что нужно», - добавил он.
Ранее Никита Джигурда в пресс-центре НСН сообщил, что его наследство в 800 тысяч евро были переписаны на Светлану Романову в нарушение всех законов.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Песков ответил на вопрос о возобновлении поставок по «Северному потоку»
- Путин констатировал устойчивость экономики РФ на фоне санкций
- Песков: Ситуация с Финляндией в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной
- В Кремле ответили на призывы закрыть «Википедию»
- Песков: Часть зерновой сделки до сих пор не реализовали
- Песков заявил о контрмерах РФ на вступление Финляндии в НАТО
- Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
- Нарышкин объяснил причину «военных» настроений в Польше
- Нарышкин назвал МУС «пропагандистской помойкой»
- Шойгу заявил о нарушении выпуска ряда вооружений на Украине после ударов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru