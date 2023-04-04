Каждый по «Буханке!»: Джигурда подарил УАЗ бойцам в зоне спецоперации на Украине

Никита Джигурда в эфире НСН отметил, что представителям шоу-бизнеса не помешало бы тоже помочь военным.

Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН показал видеоролик, на котором видно, как он подарил солдатам спецоперации на Украине УАЗ «Буханку».

«Я хотел сделать это втихаря, но Ксения молодец: говорит, обратись к шоу-бизнесу. У кого деньги есть. Если каждый подарит по «Буханке» или «Нивы»… Сам факт!», - сказал Джигурда.

Джигурда заявил, что поддерживает спецоперацию на Украине

На видео народный артист Чечни также обратился к бойцам и заявил, что купит на выигранное наследство все, что необходимо военным.

«Я давно говорил: вот выиграю, на 800 тысяч евро наследства куплю броники и все, что нужно», - добавил он.

Ранее Никита Джигурда в пресс-центре НСН сообщил, что его наследство в 800 тысяч евро были переписаны на Светлану Романову в нарушение всех законов.

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ФОТО: НСН / скриншот с видео
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