Адвокат Джигурды заявил, что Романова не могла законно получить наследство

Светлана Романова не могла законно получить наследство, документы с ее подписью в суде были подготовлены задним числом, заявил адвокат Джигурды Сергей Воронов в пресс-центре НСН.

«Могла ли Романова законным путем получить данное наследство? Я могу на 100% сказать, что нет. Вот документы: после того как Мосгорсуд нам отказал, никто до 14 ноября 2022 года не обращался за апелляционным определением о получении наследства. Романова не обращалась! 14 ноября мы подали кассационную жалобу, оспаривая два решения, которые были вынесены против нас. Оно поступило в экспедицию Кунцевского райсуда. 18 ноября, в пятницу, из экспедиции ее передали в канцелярию. Ни Романова, ни ее адвокаты не приходили получать решения - апелляционное и районное. А 21 ноября по требованию председателя Кунцевского райсуда было передано, чтобы все тома передали в кассационную инстанцию. Романовой и ее адвокатов там до этого момента не было! Сотрудник суда тоже подтвердил, что никто не приходил и с документами не ознакомился», - сказал Воронов.