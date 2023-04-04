Адвокат Джигурды заявил, что Романова не могла законно получить наследство
После того, как Мосгорсуд отказал в получении наследства, Светлана Романова не обращалась за апелляционным определением, отметил в эфире НСН Сергей Воронов.
Светлана Романова не могла законно получить наследство, документы с ее подписью в суде были подготовлены задним числом, заявил адвокат Джигурды Сергей Воронов в пресс-центре НСН.
«Могла ли Романова законным путем получить данное наследство? Я могу на 100% сказать, что нет. Вот документы: после того как Мосгорсуд нам отказал, никто до 14 ноября 2022 года не обращался за апелляционным определением о получении наследства. Романова не обращалась! 14 ноября мы подали кассационную жалобу, оспаривая два решения, которые были вынесены против нас. Оно поступило в экспедицию Кунцевского райсуда. 18 ноября, в пятницу, из экспедиции ее передали в канцелярию. Ни Романова, ни ее адвокаты не приходили получать решения - апелляционное и районное. А 21 ноября по требованию председателя Кунцевского райсуда было передано, чтобы все тома передали в кассационную инстанцию. Романовой и ее адвокатов там до этого момента не было! Сотрудник суда тоже подтвердил, что никто не приходил и с документами не ознакомился», - сказал Воронов.
По его словам, остается большим вопросом, каким образом Романова поставила свою подпись в Кунцевском суде, если в тот момент документы уже находились в другом месте.
«А когда я ознакомился с материалами уже после кассационной инстанции, обнаружил запись: 21.11.2022 Романова получила все решения судов, чтобы вступить в наследство. Каким образом Романова поставила свою подпись в Кунцевском суде, если решение председателя суда было в 9 утра и в тот момент документы уже находились в другом месте? Романова сама себя подставила. Документы готовятся задним числом!», - резюмировал Воронов.
Ранее адвокат Эльман Пашаев в пресс-центре НСН заявил, что в деле о наследстве актера Никиты Джигурды было завещание, однако судья проигнорировала его и признала сестру бизнес-леди Людмилы Браташ Светлану наследницей по закону.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Польская легкоатлетка одобрила отстранение россиян от Европейских игр
- Путин назвал один из факторов повышения уровня зарплат
- Володин: Система ЕГЭ, которую некоторые продолжают хвалить, несет изъяны
- В Роспотребнадзоре назвали ситуацию по кори контролируемой
- МИД РФ: Россия примет меры для устранения угроз после вступления Финляндии в НАТО
- КГБ Белоруссии: Спецслужбы Украины готовили теракт против Генконсульства РФ в Гродно
- В офисе Зеленского заявили, что Россия не может иметь право вето в ООН
- Володин предложил ввести новые льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии
- Отделение Генконсульства Финляндии в Петрозаводске временно закрывается
- Путин: Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2 раза с 2014 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru