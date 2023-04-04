Адвокат Джигурды заявил, что Романова не могла законно получить наследство

После того, как Мосгорсуд отказал в получении наследства, Светлана Романова не обращалась за апелляционным определением, отметил в эфире НСН Сергей Воронов. 

Светлана Романова не могла законно получить наследство, документы с ее подписью в суде были подготовлены задним числом, заявил адвокат Джигурды Сергей Воронов в пресс-центре НСН.

«Могла ли Романова законным путем получить данное наследство? Я могу на 100% сказать, что нет. Вот документы: после того как Мосгорсуд нам отказал, никто до 14 ноября 2022 года не обращался за апелляционным определением о получении наследства. Романова не обращалась! 14 ноября мы подали кассационную жалобу, оспаривая два решения, которые были вынесены против нас. Оно поступило в экспедицию Кунцевского райсуда. 18 ноября, в пятницу, из экспедиции ее передали в канцелярию. Ни Романова, ни ее адвокаты не приходили получать решения - апелляционное и районное. А 21 ноября по требованию председателя Кунцевского райсуда было передано, чтобы все тома передали в кассационную инстанцию. Романовой и ее адвокатов там до этого момента не было! Сотрудник суда тоже подтвердил, что никто не приходил и с документами не ознакомился», - сказал Воронов.

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По его словам, остается большим вопросом, каким образом Романова поставила свою подпись в Кунцевском суде, если в тот момент документы уже находились в другом месте.

«А когда я ознакомился с материалами уже после кассационной инстанции, обнаружил запись: 21.11.2022 Романова получила все решения судов, чтобы вступить в наследство. Каким образом Романова поставила свою подпись в Кунцевском суде, если решение председателя суда было в 9 утра и в тот момент документы уже находились в другом месте? Романова сама себя подставила. Документы готовятся задним числом!», - резюмировал Воронов.

Ранее адвокат Эльман Пашаев в пресс-центре НСН заявил, что в деле о наследстве актера Никиты Джигурды было завещание, однако судья проигнорировала его и признала сестру бизнес-леди Людмилы Браташ Светлану наследницей по закону.

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