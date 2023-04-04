Джигурда поспорил с актером Мамаевым о близости к передовой

Он отметил, что не держит обиду на Мамаева, так как получил хороший пиар.

«Я не в обиде. Наоборот, по законам шоу-бизнеса и пиара это хорошо… Противовес есть. Мне давно говорили – ты пиарился на Высоцком в советские годы… Говорю: кто вам мешал выходить на площади? Сломали бы вам пальцы в милиции. Пиарьтесь! Кто мешает шоу-бизнесу попиариться и приехать в Донецкий район, просто пообщаться?», - добавил Джигурда.

Ранее, в марте, Джигурда посетил территорию специальной военной операции в Донбассе. Артист поехал в зону СВО со своим гастрольным туром, чтобы поддержать российских бойцов на передовой. На это отреагировал актер и журналист Михаил Мамаев. Он попросил Джигурду не «привирать», поскольку Угледарский регион, по его мнению, «сложно назвать» горячей точкой.

