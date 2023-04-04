Джигурда поспорил с актером Мамаевым о близости к передовой

Никита Джигурда в эфире НСН отметил, что не держит обиду на Михаила Мамаева, который не поверил в его присутствие на передовой. 

Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что был на передовой в Донбассе, хотя Михаил Мамаев это отрицает.

«Я совершенно не обижаюсь на Мишу Мамаева, он герой, он спецкорром работает. Мамаев, не видя и не понимая, пишет: «Там, где ты сейчас находишься, не передовая. Ты там не первый актер». Мы были в располаге, где блокирован свет, где выйти покурить нельзя, потому что ночью по свету окурка может быть прилет. Все донецкие знали, что Джигурда на передовой, как спецкорр может этого не знать?», - сказал Джигурда.

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Он отметил, что не держит обиду на Мамаева, так как получил хороший пиар.

«Я не в обиде. Наоборот, по законам шоу-бизнеса и пиара это хорошо… Противовес есть. Мне давно говорили – ты пиарился на Высоцком в советские годы… Говорю: кто вам мешал выходить на площади? Сломали бы вам пальцы в милиции. Пиарьтесь! Кто мешает шоу-бизнесу попиариться и приехать в Донецкий район, просто пообщаться?», - добавил Джигурда.

Ранее, в марте, Джигурда посетил территорию специальной военной операции в Донбассе. Артист поехал в зону СВО со своим гастрольным туром, чтобы поддержать российских бойцов на передовой. На это отреагировал актер и журналист Михаил Мамаев. Он попросил Джигурду не «привирать», поскольку Угледарский регион, по его мнению, «сложно назвать» горячей точкой.

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ФОТО: НСН
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