Джигурда задался вопросом о цене победы: «Хоть бы штабные приехали на фронт!»

«Много можно говорить о проблемах… Но дух такой! С голыми руками готовы пойти! Я убежден в нашей победе… Вопрос, какой ценой? Хоть бы штабные приехали туда… Бойцы-то местные, они же знают, как выполнить приказ, может, на день позже, и не положить людей… А приказ приходит как и во время Второй мировой войны! Вспомнишь тут Сталина, который чистки устроил… И сейчас чистка идет. Там, на передовой, ребята все проверенные, и пацанов своих жалеют!», - сказал Джигурда.

Ранее Никита Джигурда в пресс-центре НСН заявил, что был на передовой в Донбассе, хотя актер Михаил Мамаев это отрицает.

