«Черные риелторы!»: Пашаев об «исчезнувшем» наследстве Джигурды

«Нужна очень серьезная реформа судебной системы. Должны же понять: народ устал! Есть порядочные судьи, бесспорно... Но если дело ангажированное, они как танки… Вот если посмотреть на решение суда 2017 года: Джигурда и Анисина обращаются в суд с требованием признать их наследниками по завещанию, а также признать Светлану Романову недостойным наследником… Решение суда: отказать Джигурде, Анисиной и Романовой, при этом завещание оставить в силе! Если есть неотмененное, неоспоренное о недействительности завещания, которое вступило в законное силу, то вступает в силу наследник по закону. Если же нет, то в наследство вступают только по завещанию!», - сказал Пашаев.

Адвокат отметил, что если есть завещание, то нотариус обязан вести наследственное дело. Однако он этого не делает, подчеркнул Пашаев.

«Когда Джигурда выступил в кассационном заседании, что передаст деньги бойцам СВО, то за короткое время успели зарегистрировать, вывести оттуда денежные средства и переоформить квартиру. Ясное дело, чтобы квартиру уже не могли продать… Романова же, насколько мне известно, гражданка Белоруссии. Вот получит она 800 тысяч евро и Джигурда будет оспаривать, она может сказать, что у нее ничего нет. И государство уже другое. Где есть черные риелторы, крайне тяжело судиться. По закону: если есть завещание, нотариус обязан вести наследственное дело. А нотариус этого не делает!», - указал он.

Кроме того, адвокат рассказал, что Светлана Романова постоянно работает в связке с бывшими следователями и судьями.