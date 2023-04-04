«Черные риелторы!»: Пашаев об «исчезнувшем» наследстве Джигурды

Если есть завещание, то нотариус обязан вести наследственное дело, однако он этого не делает, отметил в эфире НСН адвокат Эльман Пашаев. 

В деле о наследстве актера Никиты Джигурды на 800 тысяч евро было завещание на его имя, но судья проигнорировала документ, заявил адвокат Марины Анисиной Эльман Пашаев в пресс-центре НСН.

Джигурда объяснил, куда исчезло наследство в 800 тысяч евро

«Нужна очень серьезная реформа судебной системы. Должны же понять: народ устал! Есть порядочные судьи, бесспорно... Но если дело ангажированное, они как танки… Вот если посмотреть на решение суда 2017 года: Джигурда и Анисина обращаются в суд с требованием признать их наследниками по завещанию, а также признать Светлану Романову недостойным наследником… Решение суда: отказать Джигурде, Анисиной и Романовой, при этом завещание оставить в силе! Если есть неотмененное, неоспоренное о недействительности завещания, которое вступило в законное силу, то вступает в силу наследник по закону. Если же нет, то в наследство вступают только по завещанию!», - сказал Пашаев.

Адвокат отметил, что если есть завещание, то нотариус обязан вести наследственное дело. Однако он этого не делает, подчеркнул Пашаев.

«Когда Джигурда выступил в кассационном заседании, что передаст деньги бойцам СВО, то за короткое время успели зарегистрировать, вывести оттуда денежные средства и переоформить квартиру. Ясное дело, чтобы квартиру уже не могли продать… Романова же, насколько мне известно, гражданка Белоруссии. Вот получит она 800 тысяч евро и Джигурда будет оспаривать, она может сказать, что у нее ничего нет. И государство уже другое. Где есть черные риелторы, крайне тяжело судиться. По закону: если есть завещание, нотариус обязан вести наследственное дело. А нотариус этого не делает!», - указал он.

Кроме того, адвокат рассказал, что Светлана Романова постоянно работает в связке с бывшими следователями и судьями.

Джигурда: Закуплю на 800 тысяч евро бронежилеты для бойцов СВО

«За ними всегда стоят бывшие сотрудники полиции, бывшие следователи, бывшие судьи. Черные риелторы без них работать не могут! Им всегда нужно оперативно получать информацию. И то, что сделано – реально предательство: как минимум со стороны банка, со стороны Росреестра, когда человек объявляет, что деньги потратит не на себя, а на бойцов. И когда есть решение кассационного суда, который отменил все предыдущие решения. Это реальность. Посмотрим, что будет сегодня… Маловероятно, что именно в этом суде будет положительное решение. Дай Бог, чтобы свершилось чудо», - резюмировал Пашаев.

Ранее сообщалось, что после того, как Джигурда вернулся с Донбасса в Москву, он выяснил, что выигранное через суд наследство в размере 800 тысяч евро, исчезло. При этом наследственные деньги были неоднократно обещаны Джигурдой на бронежилеты и нужды воинов на Донбассе.

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