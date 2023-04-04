«Черные риелторы!»: Пашаев об «исчезнувшем» наследстве Джигурды
Если есть завещание, то нотариус обязан вести наследственное дело, однако он этого не делает, отметил в эфире НСН адвокат Эльман Пашаев.
В деле о наследстве актера Никиты Джигурды на 800 тысяч евро было завещание на его имя, но судья проигнорировала документ, заявил адвокат Марины Анисиной Эльман Пашаев в пресс-центре НСН.
«Нужна очень серьезная реформа судебной системы. Должны же понять: народ устал! Есть порядочные судьи, бесспорно... Но если дело ангажированное, они как танки… Вот если посмотреть на решение суда 2017 года: Джигурда и Анисина обращаются в суд с требованием признать их наследниками по завещанию, а также признать Светлану Романову недостойным наследником… Решение суда: отказать Джигурде, Анисиной и Романовой, при этом завещание оставить в силе! Если есть неотмененное, неоспоренное о недействительности завещания, которое вступило в законное силу, то вступает в силу наследник по закону. Если же нет, то в наследство вступают только по завещанию!», - сказал Пашаев.
Адвокат отметил, что если есть завещание, то нотариус обязан вести наследственное дело. Однако он этого не делает, подчеркнул Пашаев.
«Когда Джигурда выступил в кассационном заседании, что передаст деньги бойцам СВО, то за короткое время успели зарегистрировать, вывести оттуда денежные средства и переоформить квартиру. Ясное дело, чтобы квартиру уже не могли продать… Романова же, насколько мне известно, гражданка Белоруссии. Вот получит она 800 тысяч евро и Джигурда будет оспаривать, она может сказать, что у нее ничего нет. И государство уже другое. Где есть черные риелторы, крайне тяжело судиться. По закону: если есть завещание, нотариус обязан вести наследственное дело. А нотариус этого не делает!», - указал он.
Кроме того, адвокат рассказал, что Светлана Романова постоянно работает в связке с бывшими следователями и судьями.
«За ними всегда стоят бывшие сотрудники полиции, бывшие следователи, бывшие судьи. Черные риелторы без них работать не могут! Им всегда нужно оперативно получать информацию. И то, что сделано – реально предательство: как минимум со стороны банка, со стороны Росреестра, когда человек объявляет, что деньги потратит не на себя, а на бойцов. И когда есть решение кассационного суда, который отменил все предыдущие решения. Это реальность. Посмотрим, что будет сегодня… Маловероятно, что именно в этом суде будет положительное решение. Дай Бог, чтобы свершилось чудо», - резюмировал Пашаев.
Ранее сообщалось, что после того, как Джигурда вернулся с Донбасса в Москву, он выяснил, что выигранное через суд наследство в размере 800 тысяч евро, исчезло. При этом наследственные деньги были неоднократно обещаны Джигурдой на бронежилеты и нужды воинов на Донбассе.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Володин предложил ввести новые льготы на поступление в вузы для отслуживших в армии
- Отделение Генконсульства Финляндии в Петрозаводске временно закрывается
- Путин: Экспорт российской сельхозпродукции в вырос в 2 раза с 2014 года
- Песков ответил на вопрос о возобновлении поставок по «Северному потоку»
- Путин констатировал устойчивость экономики РФ на фоне санкций
- Песков: Ситуация с Финляндией в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной
- В Кремле ответили на призывы закрыть «Википедию»
- Песков: Часть зерновой сделки до сих пор не реализовали
- Песков заявил о контрмерах РФ на вступление Финляндии в НАТО
- Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru