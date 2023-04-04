«Гнать поганой метлой!»: Джигурда пригрозил шоу-бизнесу проверкой на патриотизм

«Я обращаюсь к Министерству культуры: ребятки, издайте указ. "На всех гулянках в России, гламурных или нет, в обязательном порядке произносить тост за тех ребят и девчат, кто на Донбассе и кто погиб…" Потому что здесь гулять и форсить могут только благодаря тому, что там ребята мотивированные, верящие в победу России, а не так как здесь в шоу-бизнесе Иосиф Пригожин с дулей в кармане, и таких много! Я вас всех знаю. Постарайтесь меня услышать, я не просто так поехал в Донбасс. Сейчас проверка будет: кто помогает Донбассу, кто ездит, кто не ездит, но помогает… И Иосифа гнать поганой метлой!», - сказал Джигурда.

Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что распространяемая в соцсетях запись якобы его разговора с бывшим сенатором и миллиардером Фархадом Ахмедовым — это фейк. Так, участники этой беседы в нецензурной форме критикуют российские власти. Комментируя этот скандал, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в частности, назвал однофамильца «м****ом» за то, что тот «начал отмазываться».

