«Гнать поганой метлой!»: Джигурда пригрозил шоу-бизнесу проверкой на патриотизм
На любых мероприятиях необходимо произносить тост за тех, кто сейчас на Донбассе, отметил в эфире НСН актер Никита Джигурда.
В ближайшее время представителей шоу-бизнеса ждет проверка на патриотизм, заявил актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН.
«Я обращаюсь к Министерству культуры: ребятки, издайте указ. "На всех гулянках в России, гламурных или нет, в обязательном порядке произносить тост за тех ребят и девчат, кто на Донбассе и кто погиб…" Потому что здесь гулять и форсить могут только благодаря тому, что там ребята мотивированные, верящие в победу России, а не так как здесь в шоу-бизнесе Иосиф Пригожин с дулей в кармане, и таких много! Я вас всех знаю. Постарайтесь меня услышать, я не просто так поехал в Донбасс. Сейчас проверка будет: кто помогает Донбассу, кто ездит, кто не ездит, но помогает… И Иосифа гнать поганой метлой!», - сказал Джигурда.
Ранее музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что распространяемая в соцсетях запись якобы его разговора с бывшим сенатором и миллиардером Фархадом Ахмедовым — это фейк. Так, участники этой беседы в нецензурной форме критикуют российские власти. Комментируя этот скандал, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, в частности, назвал однофамильца «м****ом» за то, что тот «начал отмазываться».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Песков ответил на вопрос о возобновлении поставок по «Северному потоку»
- Путин констатировал устойчивость экономики РФ на фоне санкций
- Песков: Ситуация с Финляндией в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной
- В Кремле ответили на призывы закрыть «Википедию»
- Песков: Часть зерновой сделки до сих пор не реализовали
- Песков заявил о контрмерах РФ на вступление Финляндии в НАТО
- Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
- Нарышкин объяснил причину «военных» настроений в Польше
- Нарышкин назвал МУС «пропагандистской помойкой»
- Шойгу заявил о нарушении выпуска ряда вооружений на Украине после ударов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru