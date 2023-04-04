Джигурда объяснил, куда исчезло наследство в 800 тысяч евро

Полиция будет расследовать, каким образом наследство оказалось у Светланы Романовой, отметил в эфире НСН народный артист Никита Джигурда. 

Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН сообщил, что его наследство в 800 тысяч евро, а также квартиры, были переписаны на Светлану Романову в нарушение всех законов.

«Я вдруг узнаю, что несмотря на решение кассационного суда, который отменил решение Мосгорсуда о том, чтобы отдать наследство Светлане Романовой… Сегодня в 15:30 уже апелляционный суд, все сначала, мы выигрываем. Но вдруг выяснилось, что 800 тысяч евро и квартиры переписали на Романову в нарушение всех законов. Это нелепо, но это так», - сказал Джигурда.

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Он отметил, что в деле замешана «мафия черных риелторов». По словам Джигурды, полиция будет расследовать, каким образом наследство оказалось у Светланы Романовой.

«Мы имеем дело с мафией черных риелторов. В нее входят отставные силовики. Эта мафия имеет связи и сейчас будет полиция расследовать, каким образом можно было в нарушение решения кассационного суда выдать Романовой все имущество», - резюмировал Джигурда.

Ранее сообщалось, что после того, как Джигурда вернулся с Донбасса в Москву, он выяснил, что выигранное через суд наследство в размере 800 тысяч евро, исчезло. При этом наследственные деньги были неоднократно обещаны Джигурдой на бронежилеты и нужды воинов на Донбассе.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияНикита Джигурда

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