Джигурда объяснил, куда исчезло наследство в 800 тысяч евро
Полиция будет расследовать, каким образом наследство оказалось у Светланы Романовой, отметил в эфире НСН народный артист Никита Джигурда.
Актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист Чеченской Республики Никита Джигурда в пресс-центре НСН сообщил, что его наследство в 800 тысяч евро, а также квартиры, были переписаны на Светлану Романову в нарушение всех законов.
«Я вдруг узнаю, что несмотря на решение кассационного суда, который отменил решение Мосгорсуда о том, чтобы отдать наследство Светлане Романовой… Сегодня в 15:30 уже апелляционный суд, все сначала, мы выигрываем. Но вдруг выяснилось, что 800 тысяч евро и квартиры переписали на Романову в нарушение всех законов. Это нелепо, но это так», - сказал Джигурда.
Он отметил, что в деле замешана «мафия черных риелторов». По словам Джигурды, полиция будет расследовать, каким образом наследство оказалось у Светланы Романовой.
«Мы имеем дело с мафией черных риелторов. В нее входят отставные силовики. Эта мафия имеет связи и сейчас будет полиция расследовать, каким образом можно было в нарушение решения кассационного суда выдать Романовой все имущество», - резюмировал Джигурда.
Ранее сообщалось, что после того, как Джигурда вернулся с Донбасса в Москву, он выяснил, что выигранное через суд наследство в размере 800 тысяч евро, исчезло. При этом наследственные деньги были неоднократно обещаны Джигурдой на бронежилеты и нужды воинов на Донбассе.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 141 / сут.
Умерли
397 тыс.+38 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 264 / сут.
- Песков: Ситуация с Финляндией в НАТО коренным образом отличается от проблемы с Украиной
- В Кремле ответили на призывы закрыть «Википедию»
- Песков: Часть зерновой сделки до сих пор не реализовали
- Песков заявил о контрмерах РФ на вступление Финляндии в НАТО
- Шойгу назвал плюсы цифровизации данных о призывниках
- Нарышкин объяснил причину «военных» настроений в Польше
- Нарышкин назвал МУС «пропагандистской помойкой»
- Шойгу заявил о нарушении выпуска ряда вооружений на Украине после ударов
- Нарышкин: Запад убеждает Грузию открыть «второй фронт» против России
- Евро поднялся выше 87 рублей впервые с апреля 2022 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru