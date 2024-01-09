10.01.2024 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Тысячи замерзших людей. Кто ответит за коммунальный коллапс»

Аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством в 10 регионах страны. Так, в Воронеже 3 января более 100 многоквартирных домов в мороз остались без отопления и горячей воды. В тот же день в Ярославской области из-за выхода из строя частной котельной без отопления осталось около 1,5 тыс. человек. Но главная техногенная катастрофа с отоплением в новогодние каникулы, получившая всероссийский резонанс, произошла в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где без отопления на несколько суток с 4 января, в разгар сильных морозов, остались 170 жилых домов. Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании начальника котельной и генерального директора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан заместитель главы администрации городского округа Подольск. Президент России Владимир Путин взял под свой личный контроль отключение отопления в Подольске и Херсонской области.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какова на сегодняшний день ситуация с коммунальной инфраструктурой в России?

Почему такая ситуация сложилась в морозные январские каникулы именно в Подмосковье?

Почему инфраструктура региона оказалась не готова к морозам и нагрузкам?

Чья эта сфера ответственности и кто должен за это ответить?

Насколько в этой ситуации виноваты «частники», а насколько – власти, чиновники?

Каковы данные по износу теплосетей по регионам РФ?

Участники пресс-конференции:

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева;

Член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

