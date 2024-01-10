В ТПП призвали остановить строительство квартир без нормальных коммунальных сетей

«У нас есть план, что нужно построить 120 млн квадратных метров жилья. Давайте остановимся, не будем идти от рынка и от инвестора. Необходимо остановить строительство до тех пор, пока в каждом городе, который претендует на массовое строительство, не будет генплана. Почему Москва в лучшем состоянии, в том числе с той аварией, которая произошла, подстанция сгорела, полмиллиона населения было без электричества и отопления, но всего лишь за сутки это все ликвидировали. В Москве есть история генплана, то есть любая стройка, любые вопросы всегда утверждались законом города. Необходимо, чтобы каждый крупный город имел свой если не генплан, то мастер-план», - сказал Крохин.

Он также напомнил о жестких мерах воздействия на инвесторов в Москве.

«Инвестор пойдет туда, где выгодно, а где не выгодно, он не пойдет. Даже если он возьмет на себя обязательства, вы будете по судам за ним бегать, чтобы он достроил школу, что собственно и происходит. Допустим, в Москве жесткие меры воздействия на инвесторов, их количество ограничено, можно посчитать на пальцах рук. А в Московской области инвестор пообещал и не сделал, а что вы с ним сделаете? Компания обанкротилась. Нужно изменить подход к строительству и уйти от погони за миллионами квадратных метров и создавать инфраструктуру», - резюмировал Крохин.

Аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством в 10 регионах страны. Так, в Воронеже 3 января более 100 многоквартирных домов в мороз остались без отопления и горячей воды. Но главная техногенная катастрофа с отоплением в новогодние каникулы, получившая резонанс, произошла в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где без отопления на несколько суток с 4 января, в разгар сильных морозов, остались 170 жилых домов. Следственный комитет РФ сообщил о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан замглавы администрации городского округа Подольск, передает «Радиоточка НСН».

