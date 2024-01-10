В ТПП назвали мороз «триггером» к прорыву труб в Подмосковье
Повышенная нагрузка в морозы на электрические и тепловые сети стала причиной коммунальных аварий, отметил в эфире НСН Константин Крохин.
В ряд подмосковных домов не хотели давать давление по трубам в морозы, чтобы их не прорвало, но в итоге это пришлось сделать, рассказал член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.
«Появились дома, в поле выросли города. Все это благополучие село на старую советскую инфраструктуру Московской области, таких городов как Одинцово, Подольск и так далее. Когда погода была нормальная, аварий не происходило. Проблемы начались еще в декабре – это Электросталь, Химки, Сходня, Сергиев Посад. Судя по всему, районные администрации уже понимали, что нельзя давать давление, потому что они (трубы - ред. НСН) не выдержат. Люди из Электростали начали писать, что у них в домах +10… +12 градусов. Местные коммунальные сети не давали давления, чтобы не прорвало... Но когда наступили морозы под -30 градусов, кто-то давление дал и начались прорывы. Морозы стали триггером», - сказал Крохин.
Он отметил, что повышенная нагрузка в морозы на электрические и тепловые сети стала причиной коммунальных аварий.
«Если б морозов не было, мы бы и сейчас не увидели этих проблем. Где-то люди жаловались бы на недостаточную температуру, включали бы электрические обогреватели, как-то зиму пережили… Но что происходит с электрическими обогревателями? Вопрос был не только теплоносителей, но и электрических сетей, которые в Подмосковье начали отключаться. Почему? Все включили обогреватели… Если у вас обогреватель, в коттеджном поселке отключается котел, то есть, отключилось электричество, напряжение с 220 понизилось до 150, все котлы отключаются… В Климовске сначала отключился котел, автоматика, в том числе, наверное, из-за падения электричества... А когда он включился, труба уже замерзла и начался коллапс», - резюмировал он.
Аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством в 10 регионах страны. Так, в Воронеже 3 января более 100 многоквартирных домов в мороз остались без отопления и горячей воды. Но главная техногенная катастрофа с отоплением в новогодние каникулы, получившая резонанс, произошла в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где без отопления на несколько суток с 4 января, в разгар сильных морозов, остались 170 жилых домов. Следственный комитет РФ сообщил о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан замглавы администрации городского округа Подольск, передает «Радиоточка НСН».
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