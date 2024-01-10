В ТПП назвали мороз «триггером» к прорыву труб в Подмосковье

В ряд подмосковных домов не хотели давать давление по трубам в морозы, чтобы их не прорвало, но в итоге это пришлось сделать, рассказал член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН.

«Появились дома, в поле выросли города. Все это благополучие село на старую советскую инфраструктуру Московской области, таких городов как Одинцово, Подольск и так далее. Когда погода была нормальная, аварий не происходило. Проблемы начались еще в декабре – это Электросталь, Химки, Сходня, Сергиев Посад. Судя по всему, районные администрации уже понимали, что нельзя давать давление, потому что они (трубы - ред. НСН) не выдержат. Люди из Электростали начали писать, что у них в домах +10… +12 градусов. Местные коммунальные сети не давали давления, чтобы не прорвало... Но когда наступили морозы под -30 градусов, кто-то давление дал и начались прорывы. Морозы стали триггером», - сказал Крохин.