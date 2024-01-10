В ТПП призвали замерзающих жителей Электростали «продержаться»

«Это новые дома, которые питаются от старых коммуникаций. Я понимаю, почему у них +10… +12 градусов. Если им включат нормальное давление, то трубы прорвет и у них не будет его вообще. Думаю, что власти Электростали должны быть в честном диалоге с народом. Сейчас, когда это уже произошло, кардинально ничего не сделаешь. Поэтому важно не разморозить дома и продержаться», - сказал Крохин.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором жители восточной части Электростали разожгли костер на улице, чтобы согреться и обратить внимание властей на проблему. На видео люди жалуются, что в домах продолжительное время нет отопления, температура в жилых помещениях не превышает +10… +18 градусов, передает «Радиоточка НСН».

