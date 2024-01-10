«До абсурда!»: Разворотнева призвала отменить мораторий на проверки в сфере ЖКХ

«Прокуратура очень активно проверяет эту сферу. Генпрокурор в начале зимы докладывал и говорил, что количество аварий растет. Наша проблема заключается в том, что сейчас действует постановление правительства, ограничивающее проверки малого бизнеса. К сожалению, у нас бездействует ГЖИ (Государственная жилищная инспекция – ред. НСН), которая должна также проверять техническое состояние домов, работу управляющих компаний. Плановые проверки вообще отменили, внеплановые только по согласованию с прокуратурой. Эти ограничения в жилищной сфере должны быть ликвидированы, иначе мы доведем ситуацию в многоквартирных домах до полного абсурда», - сказала Разворотнева.

Аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством в 10 регионах страны. Так, в Воронеже 3 января более 100 многоквартирных домов в мороз остались без отопления и горячей воды. Но главная техногенная катастрофа с отоплением в новогодние каникулы, получившая резонанс, произошла в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где без отопления на несколько суток с 4 января, в разгар сильных морозов, остались 170 жилых домов. Следственный комитет РФ сообщил о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан замглавы администрации городского округа Подольск, передает «Радиоточка НСН».

