Разворотнева: Все советские котельные находятся в зоне риска из-за морозов
Ряд регионов успешно меняют устаревшие котельные, отметила в эфире НСН Светлана Разворотнева.
Из-за сильных морозов в зоне риска находятся все котельные, которые остались с советских времен, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«В зоне риска те объекты, которые так или иначе принадлежали ведомствам, которые были созданы в советские времена для обслуживания каких-то предприятий, на которые сейчас легла функция обслуживания многоквартирных домов. Опять же, это очень зависит от позиции региона. Недавно я была во Владимирской области. Они влезли во все существующие программы, и очень успешно меняют устаревшие котельные», - сказала Разворотнева.
В свою очередь член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил, что в зоне риска находятся те районы и населенные пункты, где было массовое строительство многоквартирных домов при подключении к старым коммуникациям.
«В зоне риска те районы и населенные пункты, где было массовое строительство при подключении к старым коммуникациям. Если будут повторные сильные морозы, мы можем наблюдать как отключение электричества, так и проблемы с отоплением. То есть, там, где большая нагрузка на сети за счет нового строительства», - сказал Крохин.
Аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством в 10 регионах страны. Так, в Воронеже 3 января более 100 многоквартирных домов в мороз остались без отопления и горячей воды. Но главная техногенная катастрофа с отоплением в новогодние каникулы, получившая резонанс, произошла в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где без отопления на несколько суток с 4 января, в разгар сильных морозов, остались 170 жилых домов. Следственный комитет РФ сообщил о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан замглавы администрации городского округа Подольск, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Тренер «Вашингтон Кэпиталс» сообщил, что Овечкин получил травму
- Центр Грабаря не нашел ухудшений иконы «Троица» перед отправкой в храм Христа Спасителя
- Фальков: Количество уехавших ученых из России преувеличивают
- Санкт-Петербург стал самым популярным местом новогодних каникул у россиян
- СМИ: Российский путешественник утонул при кораблекрушении у берегов Шотландии
- Глава Кургана, подозреваемая в халатности, ушла в отставку
- Путин пообещал освободить многодетные семьи Дальнего Востока от налога на жилье
- Россия направила запрос Турции из-за пропажи туристки в Кемере
- В Германии началась трехдневная забастовка машинистов поездов
- «Я их разобью»: Кащей из «Слова пацана» назвал Козловского «лжеартистом»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru