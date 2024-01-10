Разворотнева: Все советские котельные находятся в зоне риска из-за морозов

В свою очередь член комитета по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Константин Крохин в пресс-центре НСН заявил, что в зоне риска находятся те районы и населенные пункты, где было массовое строительство многоквартирных домов при подключении к старым коммуникациям.

«В зоне риска те районы и населенные пункты, где было массовое строительство при подключении к старым коммуникациям. Если будут повторные сильные морозы, мы можем наблюдать как отключение электричества, так и проблемы с отоплением. То есть, там, где большая нагрузка на сети за счет нового строительства», - сказал Крохин.

Аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством в 10 регионах страны. Так, в Воронеже 3 января более 100 многоквартирных домов в мороз остались без отопления и горячей воды. Но главная техногенная катастрофа с отоплением в новогодние каникулы, получившая резонанс, произошла в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где без отопления на несколько суток с 4 января, в разгар сильных морозов, остались 170 жилых домов. Следственный комитет РФ сообщил о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан замглавы администрации городского округа Подольск, передает «Радиоточка НСН».

