В Госдуме заявили о планах сделать будущий год в России Годом ЖКХ
Необходимо системно работать над модернизацией коммунальной инфраструктуры, отметила в эфире НСН депутат Светлана Разворотнева.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на заседании говорил о том, что будущий год в России может стать Годом ЖКХ, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Панацея – это системная работа по модернизации коммунальной инфраструктуры. Я очень надеюсь, что эта ситуация (коммунальные аварии - ред. НСН) подтолкнет и ускорит те действия, которые уже предпринимает правительство. Марат Хуснуллин на заседании говорил о том, что будущий год станет годом ЖКХ. Кроме того, стройка (многоквартирных домов - ред. НСН) может нравиться или не нравиться, но продолжают строить, потому что режим наибольшего благоприятствования. Если правительство займется темой ЖКХ, то у нас будут реальные изменения», - сказала Разворотнева.
Ранее, 10 января, президент РФ Владимир Путин заявил, что в систему ЖКХ в 2023 году из разных источников поступило 337 миллиардов рублей. Так, с 2023 года в регионах страны стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Она позволит обновить около 100 объектов инфраструктуры и 8 тысяч км сетей, передает «Радиоточка НСН».
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