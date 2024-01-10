Депутат Разворотнева назвала причины коммунальных аварий в Подмосковье
Власти пришли к тому, что 40% коммунальной инфраструктуры РФ требует немедленной замены, отметила в эфире НСН Светлана Разворотнева.
В России продолжают эксплуатировать ту коммунальную инфраструктуру, которая была создана еще в советские времена и не поддерживалась в должном состоянии, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.
«Действительно, мы сейчас продолжаем эксплуатировать ту коммунальную инфраструктуру, которая была создана в советские времена и не поддерживалась в должном состоянии все последующие 40 лет. Возьмем конкретный пример – Климовск. Это микрорайон, который до сих пор отапливается котельной, принадлежащей патронному заводу. То есть, когда-то возникали города-заводы, строились котельные для отопления предприятия и было еще несколько домов, которые рядом с заводом существовали. Хорошо, что еще Климовску повезло, потому что предприятие работало, и котельная еще как-то поддерживалась на плаву», - сказала Разворотнева.
Депутат отметила, что власти пришли к тому, что 40% коммунальной инфраструктуры РФ требует немедленной замены.
«Мы не вкладывали в модернизацию, мы вкладывали в то, чтобы всю устаревшую инфраструктуру поддержать. Сейчас мы пришли к тому, что 40% инфраструктуры у нас требует немедленной замены, это только коммунальной. А если взять наши многоквартирные дома, то там ситуация еще хуже, никто не знает, какой там износ», - резюмировала она.
Аномальные морозы стали причиной перебоев с отоплением и электричеством в 10 регионах страны. Так, в Воронеже 3 января более 100 многоквартирных домов в мороз остались без отопления и горячей воды. Но главная техногенная катастрофа с отоплением в новогодние каникулы, получившая резонанс, произошла в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, где без отопления на несколько суток с 4 января, в разгар сильных морозов, остались 170 жилых домов. Следственный комитет РФ сообщил о задержании начальника котельной и гендиректора ЗАО «Климовский специализированный патронный завод». Также возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий и задержан замглавы администрации городского округа Подольск, передает «Радиоточка НСН».
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