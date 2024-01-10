Депутат Разворотнева назвала причины коммунальных аварий в Подмосковье

В России продолжают эксплуатировать ту коммунальную инфраструктуру, которая была создана еще в советские времена и не поддерживалась в должном состоянии, заявила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в пресс-центре НСН.

«Действительно, мы сейчас продолжаем эксплуатировать ту коммунальную инфраструктуру, которая была создана в советские времена и не поддерживалась в должном состоянии все последующие 40 лет. Возьмем конкретный пример – Климовск. Это микрорайон, который до сих пор отапливается котельной, принадлежащей патронному заводу. То есть, когда-то возникали города-заводы, строились котельные для отопления предприятия и было еще несколько домов, которые рядом с заводом существовали. Хорошо, что еще Климовску повезло, потому что предприятие работало, и котельная еще как-то поддерживалась на плаву», - сказала Разворотнева.