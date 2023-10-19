20.10.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Цифровая регистрация и дорожки для электросамокатов: какие изменения ждут СИМ в ближайшее время?»

Накануне завершения сезона электросамокатов криминальная хроника пополнилась новыми ДТП с этими устройствами: в Москве объявили в розыск самокатчика, покалечившего 90-летнюю пенсионерку. По мнению депутатов, действующее законодательство не создает достаточных инструментов правового регулирования использования СИМ, что влечет за собой увеличение числа аварий с их участием.

В связи с этим в Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации электросамокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) через портал госуслуг. Эти транспортные средства предлагается снабдить номерами, «позволяющими индицировать владельца и применять совокупность мер государственного принуждения». Инициатива, считают авторы, позволит сократить количество аварий с участием СИМ. Их обязательную регистрацию по аналогии с постановкой машины на учет предлагает наладить и Минтранс, но речь о выдаче госномеров для СИМ ведомство не ведет. Также в России будут массово создавать дорожки для электросамокатов и велосипедов. Это позволит разделить потоки пешеходов, средства индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Нормы должны появиться в градостроительных правилах. Минстрой, МВД, Минтранс должны разработать правила к лету 2024 года.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Сколько аварий с электросамокатами и СИМ было зафиксировано в этом сезоне?

Как сегодня регулируется эта отрасль?

На сколько эффективны новые предложения, которые готовят законодатели?

Какие меры могут сократить количество аварий с СИМ?

Как сегодня ищут самокатчиков, совершивших преступление?

Насколько электросамокаты популярны у россиян?

Каким образом ДТП со средствами СИМ контролируются осенью и зимой?

Участники пресс-конференции:

Депутат Государственной Думы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин;

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман;

Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 903 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



