20.10.2023 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция «Цифровая регистрация и дорожки для электросамокатов: какие изменения ждут СИМ в ближайшее время?»
Накануне завершения сезона электросамокатов криминальная хроника пополнилась новыми ДТП с этими устройствами: в Москве объявили в розыск самокатчика, покалечившего 90-летнюю пенсионерку. По мнению депутатов, действующее законодательство не создает достаточных инструментов правового регулирования использования СИМ, что влечет за собой увеличение числа аварий с их участием.
В связи с этим в Госдуму внесен законопроект об обязательной регистрации электросамокатов, моноколес и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ) через портал госуслуг. Эти транспортные средства предлагается снабдить номерами, «позволяющими индицировать владельца и применять совокупность мер государственного принуждения». Инициатива, считают авторы, позволит сократить количество аварий с участием СИМ. Их обязательную регистрацию по аналогии с постановкой машины на учет предлагает наладить и Минтранс, но речь о выдаче госномеров для СИМ ведомство не ведет. Также в России будут массово создавать дорожки для электросамокатов и велосипедов. Это позволит разделить потоки пешеходов, средства индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Нормы должны появиться в градостроительных правилах. Минстрой, МВД, Минтранс должны разработать правила к лету 2024 года.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- Сколько аварий с электросамокатами и СИМ было зафиксировано в этом сезоне?
- Как сегодня регулируется эта отрасль?
- На сколько эффективны новые предложения, которые готовят законодатели?
- Какие меры могут сократить количество аварий с СИМ?
- Как сегодня ищут самокатчиков, совершивших преступление?
- Насколько электросамокаты популярны у россиян?
- Каким образом ДТП со средствами СИМ контролируются осенью и зимой?
Участники пресс-конференции:
- Депутат Государственной Думы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин;
- Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман;
- Руководитель ассоциации профсоюзов полиции России, ветеран специальной службы Московского Уголовного Розыска, общественный эксперт ГУВД Алексей Лобарев.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 903 5945437
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8