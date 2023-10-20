«До пяти тысяч»: В Госдуме призвали увеличить штрафы для электросамокатчиков

«В Госдуме обсуждаются разные варианты ужесточения требований к тем людям, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности. Это и градация штрафов за превышение скорости… Чем больше превысил скорость, тем больше штраф. Сегодня штрафы от 800 рублей до 1,5 тысячи. Сейчас предлагается увеличить до пяти тысяч. Также предлагается штрафовать тех людей, кто сегодня ездит на электросамокате вдвоем до двух тысяч рублей. Мы также готовы рассматривать вопрос о повышении того возраста, с которым можно управлять электросамокатами, особенно мощными, от 0,25 киловатт и выше. Порядка 70% ДТП совершаются на мощных самокатах, имеющих большую скорость», - сказал Гарин.

Он отметил, что также необходимо проработать вопрос с идентификацией пользователей СИМ.

«Мы сегодня ищем разные механизмы, которые бы могли учитывать рост популярности электротранспортных средств, делать их более безопасными, помогать развивать инфраструктуру. С другой стороны, нужно работать и с культурой, где-то немножко закручивать гайки… Мы видим, что электросамокаты никак не идентифицируются, поэтому очень сложно установить в случае ДТП кто именно им управлял и является владельцем. Смотрим механизмы страхования, регистрации», - резюмировал Гарин.

Ранее Олег Гарин сообщил в пресс-центре НСН, что количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 181% в 2023 году по сравнению с полугодием 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

