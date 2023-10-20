«Первый пункт с конца»: Властям указали на нехватку велодорог в России

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН заявила, что в России наблюдается серьезная нехватка велодорог, а власти на местах не хотят заниматься этим вопросом.

«Минтранс обозначил цифру, что на данный момент на территории России всего пять тысяч километров велодорог. Из них 10% находится в Москве, остальные – на территории всей России. В той дорожной карте, которая сейчас подписана и по которой мы будем двигаться с участием Минстроя в том числе, мы будем развивать это направление. Это один из самых острых и актуальных вопросов. Главы городов или профильных департаментов ясно дают понять, что развитие велосипедной инфраструктуры – это первый пункт с конца их бюджета и задач», - сказала Эрдман.