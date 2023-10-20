«Первый пункт с конца»: Властям указали на нехватку велодорог в России
В РФ всего пять тысяч километров велодорог, из них 10% приходятся на Москву, отметила в эфире НСН Ксения Эрдман.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН заявила, что в России наблюдается серьезная нехватка велодорог, а власти на местах не хотят заниматься этим вопросом.
«Минтранс обозначил цифру, что на данный момент на территории России всего пять тысяч километров велодорог. Из них 10% находится в Москве, остальные – на территории всей России. В той дорожной карте, которая сейчас подписана и по которой мы будем двигаться с участием Минстроя в том числе, мы будем развивать это направление. Это один из самых острых и актуальных вопросов. Главы городов или профильных департаментов ясно дают понять, что развитие велосипедной инфраструктуры – это первый пункт с конца их бюджета и задач», - сказала Эрдман.
Она напомнила, что недавно была подписана дорожная карта, в которой зафиксирован, в частности, вопрос развития велоинфраструктуры.
«Недавно Марат Хуснуллин подписал дорожную карту, которая ляжет в основу дальнейшего регулирования, развития микромобильности. В том числе там зафиксирован очень важный вопрос, как развитие велоинфраструктуры», - добавила она.
Ранее депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин в пресс-центре НСН сообщил, что ГД готова рассмотреть вопрос о повышении возраста граждан, которые могут управлять электросамокатами, а также изучается вариант увеличения штрафов, передает «Радиоточка НСН».
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