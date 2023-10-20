«Подрезать и обгонять»: Отсутствие культуры вождения назвали причиной ДТП с СИМ

«Те люди, которые передвигаются по тротуарам, передвигаются абсолютно законно. К сожалению, в отношении СИМ регулятор пошел немного иным образом, чем в отношении велосипедов. Когда мы на них ругаемся, мы должны понимать, что по-другому они действовать не могут, потому что так закреплено в правилах. При этом каждый человек, который передвигается на любом СИМе, должен понимать, что он в гостях и приоритет у пешехода. Не надо звонить в звоночек, подрезать, обгонять, мы здесь в гостях. Культура вождения у нас пока только формируется. Отсутствие культуры значительно влияет на количество ДТП», - сказала Эрдман.

Она также рассказала, что операторы средств мобильности еще в 2019 году выработали правила езды на них, которые и легли в основу поправок в ПДД.

«Наш главный приоритет – это безопасность. Нужно отдать должное тем операторам, которые сейчас работают. Все операторы в 2019 году саморегулировались, выработали какие-то правила сначала внутри себя, потом их соотнесли друг с другом, предложили эти правила муниципалитетам. По большому счету, эти правила и легли в основу поправок в ПДД, которые 1 марта появились у нас», - резюмировала Эрдман.

Ранее Олег Гарин сообщил в пресс-центре НСН, что количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 181% в 2023 году по сравнению с полугодием 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

