«Подрезать и обгонять»: Отсутствие культуры вождения назвали причиной ДТП с СИМ
Каждый человек, который передвигается на любом средстве мобильности по тротуарам, должен понимать, что он «в гостях» и приоритет у пешехода, отметила в эфире НСН Ксения Эрдман.
Отсутствие культуры вождения у пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) приводит к росту ДТП, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.
«Те люди, которые передвигаются по тротуарам, передвигаются абсолютно законно. К сожалению, в отношении СИМ регулятор пошел немного иным образом, чем в отношении велосипедов. Когда мы на них ругаемся, мы должны понимать, что по-другому они действовать не могут, потому что так закреплено в правилах. При этом каждый человек, который передвигается на любом СИМе, должен понимать, что он в гостях и приоритет у пешехода. Не надо звонить в звоночек, подрезать, обгонять, мы здесь в гостях. Культура вождения у нас пока только формируется. Отсутствие культуры значительно влияет на количество ДТП», - сказала Эрдман.
Она также рассказала, что операторы средств мобильности еще в 2019 году выработали правила езды на них, которые и легли в основу поправок в ПДД.
«Наш главный приоритет – это безопасность. Нужно отдать должное тем операторам, которые сейчас работают. Все операторы в 2019 году саморегулировались, выработали какие-то правила сначала внутри себя, потом их соотнесли друг с другом, предложили эти правила муниципалитетам. По большому счету, эти правила и легли в основу поправок в ПДД, которые 1 марта появились у нас», - резюмировала Эрдман.
Ранее Олег Гарин сообщил в пресс-центре НСН, что количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 181% в 2023 году по сравнению с полугодием 2022 года, передает «Радиоточка НСН».
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