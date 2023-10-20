Депутат Гарин: Количество ДТП с участием СИМ увеличилось на 181% за полгода

Средства индивидуальной мобильности становятся все более популярны у россиян, отметил в эфире НСН Олег Гарин. 

Количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) выросло на 181% в 2023 году по сравнению с полугодием 2022 года, заявил депутат Госдумы, член Комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Олег Гарин в пресс-центре НСН.

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«Средства индивидуальной мобильности все более популярны у наших граждан. При этом мы видим, к сожалению, что идет большой рост по количеству ДТП, которые совершаются с СИМ. Если мы посмотрим итоги этого и прошлого года, то рост ДТП в этом году почти в два раза, то есть 181% к уровню прошлого года, если мы говорим по полугодию. Количество пострадавших тоже выросло почти в два раза, на 183%. Наша задача сделать так, чтобы количество ДТП снижалось», - сказал Гарин.

Ранее, 19 октября, сообщалось, что правительство России утвердило «дорожную карту» мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности. Власти планируют ужесточить контроль за передвижением электросамокатов и других средств мобильности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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