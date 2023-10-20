«Грозит уголовка!»: Россиянам рассказали, что делать в случае наезда самоката

Если номер электросамоката зафиксировать не получится, то его цвета и места ДТП будет достаточно для дальнейшего хода дела, отметила в эфире НСН Ксения Эрдман. 

Если электросамокат наехал на пешехода или врезался в машину, необходимо запомнить его цвет, а также время, когда произошло ДТП, и место, рассказала директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.

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«Если случается ДТП, то прописана административная ответственность, если совсем все тяжело, то уголовная. Мы разделяем ситуации ДТП с прокатными самокатами и с частными. Инструкция следующая: если в человека или в машину въехал прокатный самокат, то мы фиксируем его цвет, если возможно, то фиксируем его номер. Если номер зафиксировать не получается, то цвета, времени и места будет достаточно. Даже если самокатчик уехал, этой информации будет достаточно для того, чтобы делу дали ход. Параллельно с этим нужно помнить, что любая поездка страхуется», - сказала Эрдман.

Ранее Олег Гарин сообщил в пресс-центре НСН, что количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 181% в 2023 году по сравнению с полугодием 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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