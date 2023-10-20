«Штрафы не помогут!»: Москва и Пермь стали антилидерами по числу ДТП с самокатами

«Из моей практики, штрафы не помогут, это все ерунда. Его легко обойти с ребенком, беременной женщиной, которую нельзя задерживать... Это серьезное транспортное средство: тяжело отрегулировать то, как они ездят. За полугодие более тысячи ДТП, погибло 12 человек, один несовершеннолетний в возрасте до 16 лет. Травмы более чем у тысячи, из них 402 ребенка в возрасте до 16 лет. В Москве – 238, Пермь – 68, Тюмень – 66. Санкт-Петербург - 64», - сказал Лобарев.

Ранее Олег Гарин сообщил в пресс-центре НСН, что количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 181% в 2023 году по сравнению с полугодием 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

