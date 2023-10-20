«Серые лошадки»: Единый реестр поможет ГИБДД «ловить» самокатчиков

«Позиция ГИБДД абсолютно проста: мы не будем не за кем гоняться. Это понятно, мы не приставим к каждому самокатчику сотрудника ГИБДД, такого количества штата нет. Также у нас нет возможности в ручном режиме измерять скорость. По большому счету, у нас остаются только средства фото- и видеофиксации, пилоты запущены уже в некоторых городах, в том числе в Москве. Но опять же, мы можем фиксировать только прокатные СИМ, потому что частные – это серые лошадки. Мы не знаем, кому принадлежит этот самокат. Федеральный реестр, который сейчас вводится – это как первый шаг к упорядочиванию ситуации с частными СИМами», - сказала Эрдман.

Ранее Олег Гарин сообщил в пресс-центре НСН, что количество ДТП с участием средств индивидуальной мобильности выросло на 181% в 2023 году по сравнению с полугодием 2022 года, передает «Радиоточка НСН».

