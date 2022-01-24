25.01.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Центробанк останавливает закупку валюты. Причины и последствия.»

Биржу штормит: на сегодняшний день курс доллара поднялся до 79 рублей, обновив максимум с ноября 2020 года. Стоимость евро превысила 89 рублей впервые за полгода. Котировки виртуальных валют тоже пошли на снижение. Основные фондовые индексы упали до минимумов с конца 2020 года. В 15.00 мск Центробанк приостановил покупку иностранной валюты с целью — повышения предсказуемости действий денежных властей. В заявлении ЦБ сообщается также о том, что решение о возобновлении покупки валюты будет принято, исходя из фактической ситуации на финансовых ранках.

Участники пресс-конференции:

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;

Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский;

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

В ходе пресс-конференции планируется обсудить:

Каковы причины ослабления рубля?

Как ослабление курса рубля связано с инфляцией?

Как изменятся цены на сельхозпродукцию, одежду, авторынок, импортную продукцию в ближайшее время?

Как будет чувствовать себя рубль по отношению к иностранной валюты?

Что должен предпринять Центробанк для укрепления рубля?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



