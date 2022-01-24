25.01.2022 состоится пресс-конференция, посвященная причинам и последствиям остановки закупки валюты Центробанком.
25.01.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Центробанк останавливает закупку валюты. Причины и последствия.»
Биржу штормит: на сегодняшний день курс доллара поднялся до 79 рублей, обновив максимум с ноября 2020 года. Стоимость евро превысила 89 рублей впервые за полгода. Котировки виртуальных валют тоже пошли на снижение. Основные фондовые индексы упали до минимумов с конца 2020 года. В 15.00 мск Центробанк приостановил покупку иностранной валюты с целью — повышения предсказуемости действий денежных властей. В заявлении ЦБ сообщается также о том, что решение о возобновлении покупки валюты будет принято, исходя из фактической ситуации на финансовых ранках.
Участники пресс-конференции:
- Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян;
- Член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский;
- Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
В ходе пресс-конференции планируется обсудить:
- Каковы причины ослабления рубля?
- Как ослабление курса рубля связано с инфляцией?
- Как изменятся цены на сельхозпродукцию, одежду, авторынок, импортную продукцию в ближайшее время?
- Как будет чувствовать себя рубль по отношению к иностранной валюты?
- Что должен предпринять Центробанк для укрепления рубля?
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 15:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8