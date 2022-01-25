«Четверть федерального бюджета»: Жуковский раскрыл объем вывоза капиталов из России
Россия в 2021 году достигла уровня 2014 года по масштабу вывоза капитала за границу, рассказал экономист Владислав Жуковский.
Капиталы из России продолжают утекать в огромных масштабах, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«В 2021 году у нас $72 млрд — это чистый вывоз капитала из России банками, компаниями, физлицами, чиновниками, олигархами, это рекордный вывоз с 2014 года, соответствующий 5,5 трлн рублей, это четверть федерального бюджета, и это только официально, что прошло по финансовому счету платежного баланса. Еще у нас $63 млрд вывезено государством на покупку валюты, 50-60 млрд — это внешнеэкономическая деятельность, занижение экспортных цен, завышение импортных цен, фиктивные операции с ценными бумагами. Ежегодно утекает из России $150-200 млрд, это 10-15 трлн рублей. Это всё — в пользу экспортёров! С такой дырой в финансовой системе у нас всегда будет искусственно заниженный курс рубля к американской валюте, который позволяет компенсировать неэффективность экономики, дефицит инвестиций, жесткую эксплуатацию населения», - отметил экономист.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что от покупки валюты в резервы надо было отказаться еще несколько лет назад.
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