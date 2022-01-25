«Рубль недооценен»: Тосунян призвал ЦБ не «увлекаться» борьбой с инфляцией
Инфляция не так страшна, как падение национальной валюты, напомнил президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Российскому Центробанку необходимо в первую очередь работать над укреплением национальной валюты, а не думать об остановке инфляции, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
«Приостановка покупки, в принципе, разовая мера. Они не столь значимы и важны, сколь политика в отношении национальной валюты. Хотелось бы, чтобы Центральный банк придавал ей больше значения и выбрал ее в качестве одной из главных целей своей денежно-кредитной политики, а не только увлекался инфляцией, потому что инфляция - это довольно производный инструмент. Мы забываем, что курс национальной валюты и состояние финансово-кредитного рынка - это более важные показатели, которые влияют на экономику. То, что сегодня мы имеем относительно резкое падение рубля, это, конечно, исправимо и базовыми действиями, и самой ситуацией», - заявил финансист.
Тосунян напомнил, что падение рубля может быть выгодно определенным экономическим игрокам.
«Наша валюта в какой-то степени выступает заложницей политических событий уже на протяжении многих лет, а порой - и заложницей нефтяного рынка в сочетании с политическими событиями. Это всё результат того, что мы недостаточно внимание придаем рублю. Я уверен, что рубль недооценен, и что это рукотворная недооценка - это не просто мировая финансовая система нас недооценивает. Это результат наших не всегда продуманных, а иногда продуманных в угоду определенным лицам и сегментам экономики, которым выгоден слабый рубль. Падение рубля вызывает у меня не такое беспокойство, как то, что мы проглатываем длительные ошибки в стратегии, а потом переживаем такие скачки курса вниз», - заключил эксперт.
Ранее директор финансового центра Сколково-РЭШ Олег Шибанов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что решение Банка России отказаться от покупки иностранной валюты на внутреннем рынке абсолютно обоснованно, поскольку регулятор таким образом хочет временно стабилизировать цены.
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