«100 рублей за доллар»: Колташов предрек России усиление проблем из-за Украины

Экономист Василий Колташов предупредил россиян о дальнейшем росте цен и проседании фондового рынка в РФ из-за напряжения ситуации вокруг Украины

Россию ждет неизбежный рост цен из-за напряжения в отношения с США, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

«Мы можем обсуждать ситуацию как мирную, говоря об инфляции и прочем, но мы все равно должны трезво взглянуть на обстановку. Она вызывала падение фондового рынка, курса рубля на фоне повышения мировых цен на нефть и газ. Так что нужно быть готовыми к тому, что 100 рублей за доллар мы можем увидеть, если ситуация достигнет кульминации, обострения. Потому что сейчас наблюдается соревнование — чей тыл выдержит больше, чей меньше. И неслучайно Россия пытается вести переговоры с США, а не с другими членами НАТО. Пока напряжение на Украине и у нас нарастает. В нашем случае оно неизбежно означает рост цен. Надеюсь, что рост зимой и в начале весны составит не более 10%, но это оптимистические ожидания. Нужно быть готовым, что фондовый рынок может еще просесть. И к тому, что всё это, когда и если вся история с Украиной и США завершится к выгоде России, развернётся в обратную сторону», - считает Колташов.

Ранее президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «предполагаемая война» в России позволяет политикам и чиновникам оправдывать свое бездействие.

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ФОТО: НСН
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