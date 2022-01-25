«Центробанк сидит в кустах»: Жуковский раскритиковал политику российского регулятора
В России нужно было ввести обязательную продажу экспортно-валютной выручки, чтобы сохранить рубль, заявил экономист Владислав Жуковский.
От покупки валюты в резервы надо было отказаться еще несколько лет назад, рассказал член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«То, что происходит на российском фондовом, финансовом рынке — это, конечно, полный провал политики государства — ЦБ и Минфина. Напомню, только за последние две недели рубль потерял уже больше пяти рублей к американской валюте — было 74 рубля за доллар, стало 79,5 рублей за доллар. С октября рубль ослабел к доллару уже на 9 рублей. Золотовалютные резервы у нас на историческом максимуме в $638 млрд, страна захлебывается от денег — традиционно Центробанк сидит в кустах и не знает, как справиться якобы с панической атакой на валюту. $63 миллиарда в прошлом году правительство и ЦБ потратили на покупку валюты в резервы. То есть если у вас проблемы на валютном рынке и надо стабилизировать курс, то возникает вопрос, зачем вы дополнительно скупали валюту в рамках бюджетного правила? Которое мы в Госдуме предлагали отменить валютное правило, но они не хотят», - возмутился он.
По словам Жуковского, Центробанк не предупредил обвал национальной валюты, хотя был обязан это сделать.
«Падение фондового рынка — более 10 трлн ликвидности сгорело, падение больше 25% за последние пару месяцев. Причем в последние две недели спад уже больше 17% прошел. Это тоже удар по фонду благосостояния. А главная функция Центробанка — обеспечение устойчивости национальной валюты. При этом проблем с тем, чтобы не допустить обвал валюты, не было и нет. Никаких проблем ввести обязательную продажу экспортно-валютной выручки не существует — ни для золотарей, ни для металлургов, ни для угольщиков… Более того, в 2020-2021 годах правительство планомерно эту обязательную продажу экспортно-валютной выручки отменяло», - напомнил Жуковский.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что рубль может потерять еще больше, если продолжится конфликт с Западом.
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