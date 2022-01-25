«Все кругом виноваты!»: Тосунян высмеял «внешний» фактор в российской экономике
Нельзя связывать экономические проблемы с происками «врагов», забывая о внутренних факторах, напомнил финансист Гарегин Тосунян.
«Предполагаемая война» позволяет политикам и чиновникам в России оправдывать свое бездействие, сказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
«Экспортеры в первую очередь заинтересованы в том, чтобы рубль падал или поддерживался на низком уровне. Не ищите проблемы национальной валюты в каких-то внешних врагах, ищите их в собственной денежно-кредитной и финансовой политике, связанной с рублем. Можно всё списать на предполагаемую войну, на врагов, на весь мир… Все кругом виноваты, а мы про свой рубль и не вспоминаем, пока что-нибудь не происходит резкое на внешнем рынке. Даже выручка, заработанная внутри страны, почему-то конвертируется и вывозится за границу. Видимо, потому что нет уверенности в тех инвестициях, которые ты в России можешь себе позволить. Надо думать, как обеспечить привлекательность инвестиций в своей стране, в своей валюте. Надо эту задачу ставить в качестве главного таргета, а не заниматься беготней за инфляцией», - подчеркнул Тосунян.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что капиталы из России продолжают утекать в огромных масштабах.
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