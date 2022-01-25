«Неначавшаяся война»: Колташов назвал причины ослабления рубля
Для изменения ситуации с курсом национальной валюты России нужно отказаться от бюджетного правила, предложил экономист Василий Колташов.
Рубль может потерять еще больше, если продолжится конфликт с Западом, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Рубль недооценен, но рубль может ослабевать и дальше. ЦБ (отказавшись закупать валюты — прим. НСН) сыграл на опережение. Нужно отказаться от бюджетного правила, по которому лишняя валюта выкупается при цене нефти значительно дороже, чем она должна быть с точки зрения бюджета. Эта политика постоянного выкупа валюты привела к тому, что цены росли весь 2021 года, а рубль не укреплялся. Было две причины. Первая - ожидание стресса на мировом рынке и на рынке нефти. Это произошло в ноябре 2021 года, нефть подешевела на 20%, а рубль упал на 10%. В этом смысле политика занижения курса сработала на уменьшение прибыли тех, кто хотел бы сыграть против рубля, сыграть на этом падении. Вторая причина — весь 2021 год мы прожили в состоянии неначавшейся войны: создавалось ощущение вторжения на Украину», - объяснил экономист.
Он напомнил, что на состояние российской экономики значительно влияет политическая конъюнктура.
«Президенты России и США встретились, но разрядки не произошло. И сейчас переговоры буксуют. Думаю, они забуксуют окончательно, и мы видим нарастание напряжения, которое в конечной точке будет иметь военный конфликт в той или иной форме. <...> Он едва ли будет протекать так, как ожидают в Киеве или в Вашингтоне. Сейчас мы наблюдаем сложное дипломатическое и экономическое возрастание кризиса, возникает напряжение на рынке валют… Сохранение ситуации в нынешнем виде ничего хорошего нам не принесет. Представьте, что все заморозится в таком же состоянии стресса и в 2022 году, при этом Украину не перестанут накачивать вооружениями, понимаете, что для рубля и для наших доходов это будет очень плохо», - заключил Колташов.
Российскому Центробанку необходимо в первую очередь работать над укреплением национальной валюты, а не думать об остановке инфляции, заявил ранее Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
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