3.04.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Трёхдневка и зарплаты в конвертах. Кого летом накроет волна массовых сокращений»

Массовые сокращения одна из самых чувствительных тем для бизнеса и общества. Эксперты утверждают, что уже летом 2026 года ряд сотрудников столкнутся с увольнениями. Кроме того, нас ждет сокращенная рабочая неделя и зарплаты «в конвертах». Многие промышленные предприятия рассматривают переход на трехдневную рабочую неделю, как способ сократить расходы. Но особенно тяжело приходится малому бизнесу. Предприниматели уже массово сдают кассовые аппараты заявил в СМИ управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислава Быханова. Также по словам экспертов, бизнес заранее готовится к падению показателей и пытается снизить нагрузку на фонд оплаты труда. Наиболее пострадавшие секторы включают IT-сферу (ожидается сокращение 15–20% специалистов), банковский сектор уже анонсировал сокращение около 20% сотрудников.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Какие ключевые факторы привели к решению о массовых сокращениях?

Какие отрасли подвергнутся наибольшим сокращениям?

Как сокращения персонала сказывается на качестве производства?

Как предприятиям и бизнесу оставаться на плаву в кризисные периоды?

Трехдневная трудовая неделя: миф или реальность?

Чем опасны заплаты в конвертах?

По каким критериям выбираются сотрудники для сокращения?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб ;

; Руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян;

Психолог, бизнес-ментор Наталия Романова.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

