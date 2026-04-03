Психолог рассказала, как пережить увольнение
Наталия Романова в беседе с НСН раскрыла, что человеку важно осознать, что его ценность не зависит от действий руководителя или компании.
Если человек столкнулся с увольнением, важно воспринять это, как личный вызов и возможность взросления, которые нужно пережить. Об этом в пресс-центре НСН рассказала психолог, бизнес-ментор Наталия Романова.
«Важно понять, что это не относится лично к вам, понять, что ваша ценность не равна тому, что сейчас пытается делать предприятие и руководитель через сокращение количества персонала. То есть, вы не являетесь статьей в каком-то бюджетном или бухгалтерском отчете. Женщины вообще более переживательны и эмоциональны. Поэтому важно в этот момент занять какую-то позицию внешнего наблюдателя. Принять, что это вызов, вызов на взросление. Понимать, что сейчас время турбулентности, неопределенности, и усиление давления на себя, разгон тревожных мыслей никак не поможет. Поэтому с этим важно работать», - рассказала она.
Ранее руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что спрос на рабочие профессии, включая сварщика, электрика, будет сохраняться, а вот офисных работников продолжат сокращать.
