Кот в мешке: Как работодатели дискриминируют женщин с детьми
Гарри Мурадян раскрыл НСН, что если будет принят закон о запрете увольнять женщин с ребенком до трех лет, то от этого будет хуже и бизнесу, и таким женщинам.
Запрет об увольнении матерей с ребенком до трех лет приведет к дискриминации этой категории населения, так как работодатели будут нанимать их во вторую очередь. Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
«Государство что говорит бизнесу? Женщину с ребенком до трех лет нельзя уволить. Что бизнес будет делать? Нанимать человека, которого можно уволить, и только во второю очередь будет нанимать женщин с ребенком. То есть мне, как бизнесу, связывают руки. Так что в течение этих трех лет бизнес будет идти по пути наименьшего сопротивления. Но не просто же так этот трехмесячный испытательный срок был придуман – у тебя и у соискателя есть возможность присмотреться друг к другу. А сейчас мы пришли к тому, что если Совет федерации примет и утвердит окончательно этот закон, то мы получим то, что когда работодатель нанимает женщину с ребенком до трех лет, он будет получать абсолютного кота в мешке с точки зрения дисциплины и качества работы. Я как работодатель даже не могу разойтись с этим работником. Поэтому работодатели будут дискриминировать этих женщин с ребенком», - рассказал он.
Ранее психолог, бизнес-ментор Наталия Романова заявила в пресс-центре НСН, что если человек столкнулся с увольнением, важно воспринять это, как личный вызов и возможность взросления, которые нужно пережить.
