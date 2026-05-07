12.05.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нины Останиной на тему: «Папа может. Почему мужчины стали чаще уходить в декрет?»



Отцы стали чаще уходить в декрет. По данным Росстата и Социального фонда, за последние пять лет доля отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, выросла примерно с 2% до 12,5%, а их общее число увеличилось в 6–9 раз. Сегодня каждый восьмой получатель пособия — мужчина, и эта цифра продолжает расти.

При этом исследования показывают: около 50% российских мужчин в принципе готовы уйти в декрет, ещё 35% хотели бы это сделать, но не имеют такой возможности.

Эксперты отмечают, что тренд особенно заметен в крупных городах и среди семей, где доход женщины сопоставим или выше. Среди причин — развитие удалённой работы, изменение гендерных ролей и прагматичный финансовый расчёт внутри семьи.



В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:



Это осознанный выбор мужчин или вынужденная мера?

Есть ли давление общества на отцов в декрете?

Может ли это повлиять на рождаемость в стране?

Как на такую тенденцию реагируют работодатели?

В каких регионах этот тренд заметнее всего?



Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 13:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



