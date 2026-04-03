«Договориться с собой»: Психолог раскрыла, можно ли достичь work-life balance

Наталия Романова объяснила НСН, что невозможно раз и навсегда достичь баланса работы и личной жизни, гораздо важнее научиться другому подходу.

Бесполезно пытаться достичь мифического work-life balance, однако можно на каждом жизненном этапе объяснять себе, почему сейчас важно сконцентрироваться на работе или наоборот – семье. Об этом в пресс-центре НСН рассказала психолог, бизнес-ментор Наталия Романова.

«Не по собственному»: Как доказать, что вынудили уволиться с работы

«Я не верю, что возможно достичь какого-то баланса раз и навсегда. Я больше верю в какой-то гибкий гомеостаз, когда мы ловим волну в зависимости от того, какие приоритетные задачи нам приходиться решать. Здесь нельзя сбрасывать со счетов связь со внутренними смыслами и ценностями. Если я выбираю на данном этапе уделять внимание работе, значит такое мое решение. Если на данном этапе мне важно уделить время семье, значит я понимаю, почему я делаю акцент в эту сторону. И вот эта бесконфликтная договоренность с собой очень сильно снижает внутреннее напряжение», - рассказала она.

Ранее Романова раскрыла в пресс-центре НСН, что если человек столкнулся с увольнением, то важно воспринять это, как личный вызов и возможность взросления, которые нужно пережить.

