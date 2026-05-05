06.05.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Бьёт или любит? Кто виноват в росте домашнего насилия»

В 2025 году на «Всероссийский телефон доверия для женщин» поступило почти 24 000 обращений, что оказалось на 40% больше, чем в прошлом году. Чаще всего звонки поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской области, Краснодарского края, Башкортостана, Нижегородской, а также Свердловской и Новосибирской областей. Большинство обращений поступало от женщин 30-40 лет.

По словам аналитиков проекта, обратившиеся на линию женщины в 70% случаев подвергаются агрессии регулярно, а в каждом пятом случае регулярно сталкиваются с насилием на протяжении десяти лет. 80% женщин, которые обратились за помощью, рассказали, что сталкивались именно с физическим насилием. У половины из них есть телесные повреждения.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему проблема домашнего насилия снова обостряется?

Почему большинство пострадавших не обращаются в полицию?

Как изменилась ситуация за последние годы?

Какие группы наиболее уязвимы?

Какие меры защиты могут повлиять на ситуацию?

Что делать для того, чтобы избежать конфликтов в семье?

Участники пресс-конференции:

Татьяна Буцкая, зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей»;

зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей»; Наталья Краснослободцева, руководитель дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия;

руководитель дома-убежища для женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия; Егор Калино, психолог, кандидат психологических наук, преподаватель и эксперт Университета Интегративной Психологии и Психотерапии, преподаватель Института ИКСР.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

