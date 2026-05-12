13.05.2026 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского на тему: «Последствия и риски перекрытия Ормузского пролива для посевной кампании 2026»

Эксперты в СМИ сообщают, что миру грозит голод из-за войны на Ближнем Востоке. Всемирная продовольственная программа (World Food Programme) выпустила предупреждение, что более 360 млн человек могут столкнуться с острой нехваткой еды в 2026 году, еще десятки миллионов столкнутся с риском голода. Ормузский пролив — важнейший торговый путь, через который проходит около 38% мирового объема сырой нефти, 29% сжиженного газа, 19% природного газа и 13% химических веществ, включая удобрения. Из-за конфликта США и Ирана поставки практически полностью приостановлены — из-за угроз безопасности и блокады. Экспорт на мировые рынки азота, серы и фосфатов от ключевых поставщиков, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Иран и ОАЭ, ограничен, что уже привело к росту цен до 30%.

В марте СМИ сообщали, что из-за блокады Ормузского пролива возникли опасения, что это может негативно повлиять на мировую посевную кампанию.

Посевная яровых в России — ячменя, гороха, пшеницы и других культур — может сдвинуться до трех недель. Это создает риски для будущего урожая из-за низких температур и в ряде субъектов из-за аномальных осадков, так как отмечается переувлажнение почвы.

В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:

Сколько регионов России уже подключились к полевым работам?

Как уже отразилось закрытие Ормузского пролива на посевную компанию?

Как задержка посевных работ отразится на урожае?

Насколько сегодня Россия зависима от импорта?

Обрадует ли 2026 год аграриев?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

