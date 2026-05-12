13.05.2026 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг президента Российского зернового союза Аркадия Злочевского на тему: «Последствия и риски перекрытия Ормузского пролива для посевной кампании 2026»
Эксперты в СМИ сообщают, что миру грозит голод из-за войны на Ближнем Востоке. Всемирная продовольственная программа (World Food Programme) выпустила предупреждение, что более 360 млн человек могут столкнуться с острой нехваткой еды в 2026 году, еще десятки миллионов столкнутся с риском голода. Ормузский пролив — важнейший торговый путь, через который проходит около 38% мирового объема сырой нефти, 29% сжиженного газа, 19% природного газа и 13% химических веществ, включая удобрения. Из-за конфликта США и Ирана поставки практически полностью приостановлены — из-за угроз безопасности и блокады. Экспорт на мировые рынки азота, серы и фосфатов от ключевых поставщиков, включая Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт, Иран и ОАЭ, ограничен, что уже привело к росту цен до 30%.
В марте СМИ сообщали, что из-за блокады Ормузского пролива возникли опасения, что это может негативно повлиять на мировую посевную кампанию.
Посевная яровых в России — ячменя, гороха, пшеницы и других культур — может сдвинуться до трех недель. Это создает риски для будущего урожая из-за низких температур и в ряде субъектов из-за аномальных осадков, так как отмечается переувлажнение почвы.
В ходе брифинга обсудят следующие вопросы:
- Сколько регионов России уже подключились к полевым работам?
- Как уже отразилось закрытие Ормузского пролива на посевную компанию?
- Как задержка посевных работ отразится на урожае?
- Насколько сегодня Россия зависима от импорта?
- Обрадует ли 2026 год аграриев?
Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
