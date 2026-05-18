20.05.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг первого заместителя председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олега Смолина на тему: «ЕГЭ 2026 - изменения, новые правила и запреты»



ЕГЭ в России вновь становится одной из самых обсуждаемых тем среди школьников, родителей и педагогов. В 2026 году изменились правила проведения экзаменов, обновились требования по ряду предметов, выросло число участников и одновременно — уровень тревожности среди выпускников. Эксперты всё чаще говорят о том, что подготовка к ЕГЭ превращается для подростков в серьёзное психологическое испытание.



По данным Рособрнадзора, в 2026 году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались более 747 тысяч человек — почти на 5% больше, чем годом ранее. Среди самых популярных предметов — профильная математика, обществознание и информатика.



Одновременно всё больше школьников предпочитают уходить после 9 класса в колледжи. По данным Минпросвещения, сегодня колледжи выбирают уже более 62–63% девятиклассников, тогда как несколько лет назад таких было около 43–48%. Одной из главных причин называют нежелание сдавать ЕГЭ и высокий уровень стресса.



В 2026 году выпускники из Подмосковья, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов по двум и более предметам, смогут претендовать на единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. А педагогам, подготовившим двух и более школьников, набравших максимальное число баллов, выплатят 150 тыс. рублей.



В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:



Как изменились правила сдачи ЕГЭ в 2026 году?

Почему все больше школьников уходят в колледжи вместо вузов?

Что важнее сегодня: диплом вуза или практическая профессия?

Возможна ли в России новая реформа ЕГЭ?

Какие главные изменения ожидаются в ЕГЭ 2026 по сравнению с предыдущими годами?

Какие нововведения планируются в структуре и содержании экзамена?

Какие предметы подвергнутся самым значительным изменениям?

Как современные технологии и онлайн-ресурсы помогают подготовиться к экзаменам?

Каким будет развитие системы ЕГЭ в ближайшие годы?

Нужна ли школьникам психологическая помощь в период экзаменов?





Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 13:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



