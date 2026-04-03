«Если мы говорим про позиции голубых воротничков - сварщики, электрики, швеи, то там людей как не хватало, так и не хватает. Спрос высок в том числе на курьеров, которые занимаются логистикой. Конечно, есть тенденции, что люди из азиатских стран приезжают сюда, но курьерами их никто не допускает работать. Они работают на складах и тоже сварщиками, электриками. На контактные работы их не допускают. Что касается линейных воротничков, то история такая – спрос высок и будет оставаться высоким. Через полтора-два года эта история успокоится. Что касается офисных работников, тут есть сокращения, как и летом 2025 года. Возьмем опыт Сбера: идет укрепление, на 2-3 поселка городского типа оставляют одно отделение. Сосредотачиваются на выживании бизнеса», - рассказал он.

Ранее НR-эксперт Зулия Лоикова заявила НСН, что помимо fashion-ретейла в сильнейшем кризисе находится малый бизнес, также под сокращение попадут сектор страхования, банки, маркетинг, административный и логистический персонал.

