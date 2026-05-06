07.05.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Кибердружины и медиапатрули: Как студенты и школьники будут отслеживать деструктивный контент?»



Кибердружины и медиапатрули появятся в России до 2030 года, сообщают СМИ со ссылкой на документы правительства. Они будут состоять из студентов колледжей и техникумов. Основной задачей кибердружин станет мониторинг социальных сетей. Волонтеры будут отслеживать публикации сверстников, выявляя деструктивные материалы.

Как сообщили в пресс-службе Росмолодежи, эти добровольческие объединения существуют в России с 2023 года. Молодые люди на общественных началах отслеживают в социальных сетях, мессенджерах и на видеохостингах материалы, пропагандирующие суицидальное поведение, наркотические средства, кибертравлю, фейковую информацию, а также сцены подготовки или совершения атак на учебные заведения. Свои рекомендации о выявленном противоправном контенте добровольцы передают в профильные ведомства для последующей блокировки.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Как формируются кибердружины?

Как устроена работа и взаимодействие с государственными структурами?

Есть ли обучение для участников кибердружин?

Какие платформы чаще всего под мониторингом?

Есть ли ответственность за ложные доносы?

Участники пресс-конференции:

зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов;

вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик;

клинический психолог Яна Булаева.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

