Попали в ловушку: Почему IT-специалистов сокращают первыми
Гарри Мурадян заявил НСН, что пару лет назад молодым специалистам навязали миф о том, что они станут миллионерами после прохождения курсов.
IT-специалисты попадут по сокращение первыми, так как по ним ударили и нейросети, и мифы о том, что пройдя какие-то курсы они будут востребованы на рынке труда. Об этом в пресс-центре НСН рассказал руководитель международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
«В первую очередь будут сокращать IT-специалистов. Ребята попали в такую классную ловушку, потому что в 2020-2025 годах был миф про «сказочное Бали», в которое ты можешь попасть, если купишь обучение на каком-то сайте за 400 тысяч рублей. Сейчас мы пришли к тому, что граждан, которые готовы взяться за российские проекты и демпинговать в деньгах, много. У нас появились нейросети и искусственный интеллект, которые помогают «убить одним ударом семерых». Плюс нужно понимать, что несмотря на высокую ключевую ставку, бизнес не готов вкладываться в новые перспективные направления, которые выстрелят через 15-20 лет. Они понимают, что деньги очень дорогие, и надо сосредоточиться на том, что приносит доход здесь и сейчас», - рассказала она.
Ранее Мурадян в пресс-центре НСН раскрыл, что спрос на рабочие профессии, включая сварщика, электрика, будет сохраняться, а вот офисных работников продолжат сокращать.
Горячие новости
- Фермеры просят Минпромторг отменить маркировку их продукции
- Иран заявил, что откроет Ормузский пролив только после компенсаций от США и Израиля
- РСПП: Шестидневка и 12-часовой рабочий день не обсуждаются
- В Сербии заявили, что найденная взрывчатка была произведена в США
- Дмитриев сравнил обстановку в мире с началом эпидемии COVID-19
- Telegram начал помечать заходящих через «зеркала» пользователей
- МИД РФ: Китай готов продлить безвизовый режим с Москвой
- СМИ: Бюджет РФ не почувствовал выгод от войны на Ближнем Востоке
- СМИ: США потратили на операцию в Иране $42 миллиарда
- Мэр Петропавловска-Камчатского ушел в отставку на фоне прошедших снегопадов