07.05.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Одиночество как эпидемия: почему россияне остаются одни?»

В России фиксируется устойчивый рост одиночества — и это уже не частная проблема, а заметный социальный тренд. По данным исследований, почти 45% россиян отмечают увеличение числа людей, живущих в одиночку за последние годы.

При этом структура общества меняется: сегодня более 40% домохозяйств состоят из одного человека, и за последние два десятилетия этот показатель фактически удвоился. Более того, по итогам 2025 года число одиноких граждан впервые сравнялось или превысило количество семей, что отражает серьёзную трансформацию института отношений.

Социологи подчёркивают: одиночество становится массовым явлением не только среди пожилых, но и среди молодых. Так, до 25% россиян регулярно испытывают чувство одиночества, а среди молодёжи этот показатель превышает 40%. При этом большинство россиян не воспринимают одиночество как осознанный выбор: 75% считают, что люди живут одни вынужденно, а не по собственной воле.

Эксперты предупреждают: рост одиночества напрямую влияет на психологическое состояние общества, уровень тревожности и демографические процессы.

Почему одиночество становится новой социальной нормой?

Какие группы населения наиболее уязвимы?

Повлиял ли ИИ на количество одиноких людей?

Соцсети сближают или изолируют?

Одиночество чаще – это осознанный выбор или вынужденное положение?

Почему люди откладывают серьезные отношения?

Участники пресс-конференции:

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб ;

; Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский ;

; Генеральный директор службы знакомств и общения «Мамба» Андрей Бронецкий.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

