«По поводу увеличения количества часов в неделю – это все слухи. У нас 40-часовая рабочая неделя при пятидневке. При шестидневке никаких 12 часов не будет и не может быть. У нас в соответствии с трудовым законодательством 42 часа – это минимум полагающегося отдыха при шестидневке. Можно только сказать, что никто, кто попытается ухудшить ситуацию, не пройдет», - рассказала она.

Напомним, что ранее российский миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам в своем Telegram-канале перейти на график «с восьми до восьми» с понедельника по субботу, чтобы пройти трансформацию и преодолеть экономический кризис в стране. Эта инициатива вызвала бурю критики. Так, например, экс-министр экономики России Андрей Нечаев в беседе с НСН предложил самому бизнесмену год проработать в таком графике.

