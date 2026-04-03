Сегодня государство дает возможность бесплатно освоить более тысячи специальностей. Об этом в пресс-центре НСН рассказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

«Сегодня молодежь ищет, что получше, и многие решают переучиться и получить востребованную на рынке труда профессию. Действительно, сварщики, токари, IT-специалисты по-прежнему пользуются спросом. Как правило, это те специальности, на которые можно обучиться бесплатно. Государство предоставляет такую возможность. Более тысячи специальностей предоставляются у нас для профессионального обучения. У нас на рынке труда сегодня примерно 288 тысяч граждан ищут работу, то есть это граждане, официально зарегистрированные, как безработные. Получают пособия по безработице примерно 222 тысячи человек. При этом только на одном из сайтов в России у нас примерно один миллион четыреста тысяч вакансий. То есть на каждого, кто находится в поиске работы, приходится не менее пяти вакансий», - рассказала она.

Ранее Бессараб в пресс-центре НСН рассказала, что никакие инициативы, касающиеся увеличения количества рабочих часов, не пройдут, в России как есть 40 рабочих часов в неделю при пятидневке, так и останется.

