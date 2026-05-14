15.05.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Короны как символы перемен: Как участницы конкурсов красоты меняют мир».
Всероссийский конкурс красоты «Мисс и Миссис топ мира Россия», который вошел в Книгу рекордов России и мира как самый масштабный фестиваль красоты и моды, пройдет 17 мая в банкетном зале Villa Barvikha 135.
В 2023 году на конкурсе установлен рекорд в России и в 2024 году в мире по наибольшему количеству участниц. Впоследствии они представляют Россию в международных конкурсах красоты «Мисс и Миссис мира» и «Миссис Вселенная».
В рамках пресс-конференции состоится знакомство с участницами конкурса. Особое внимание будет уделено социальным инициативам, которые продвигают победительницы и финалистки конкурсов красоты: программам по защите окружающей среды, поддержке женщин и детей, пострадавших от домашнего насилия, помощи детским домам, малоимущим семьям и людям.
Участницы расскажут о том, как современные конкурсы красоты превращаются в площадку для общественных инициатив, благотворительности и привлечения внимания к острым социальным проблемам.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Сколько заявок ежегодно приходит от девушек на конкурсы красоты?
- Как изменились стандарты красоты за последние 5 лет?
- Есть ли предвзятость к российским участницам на международных конкурсах?
- Какой вклад вносит «Мисс Мира» в общество?
- Какие качества, помимо внешних данных, наиболее важны для участницы конкурса?
- По каким критериям жюри выбирает победительницу?
- Какие навыки помогают девушкам побеждать в конкурсах красоты?
Участники пресс-конференции:
- Хайруллова Ольга, организатор конкурса;
- Ракитина Ирина, член жюри конкурса;
- Мударова Жанна, врач-косметолог, член жюри конкурса;
- Елена Брызгалова, врач, член жюри конкурса;
- Максимова Дарья, член жюри конкурса;
- Секрий Людмила, дизайнер интерьеров, член жюри конкурса;
- Абакумова Светлана, продюсер, член жюри конкурса;
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8